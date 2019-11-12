Заболел – так и каши не заслужил: В Донецке жалуются на плохое питание в больницах

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на плохое питание в больницах и детсадах. Об этом местные жители рассказывают в соцсетях.

Дончанка Анастасия рассказывает в местном паблике о «республиканском» Донецком областном травматологическом центре. «В этом центре у меня лежит родственник. На завтрак больным начали давать только кофейный напиток (без каких-либо булочек или печенья). До этого завтраки были нормальные, как положено, давали кашу, чай или кофейный напиток и печенье… По обеду говорить не стоит ничего, ибо его больные реально получают через день… Такое впечатление, что им очень сильно урезали финансирование», – пишет Анастасия.

Иные дончане подтверждают, что в больницах не хватает денег на еду пациентам:

«Web Gost»: «Уже неоднократно подымался аналогичный вопрос. Сколько можно повторять: бюджет ДНР пуст. То ли еще будет... Россия сворачивает поддержку ДНР. Очень много программ сократили и заморозили»;

Эд: «Во многих больницах отменили питание. Спасибо руководству республики. Денег наворовали, теперь Москва прекращает финансирование. Своих дыр хватает. Теперь у нас урезают везде»;

Кирилл: «Как можно защищать или не защищать больницу, если финансирование определяет министерство? Не больница сама себе сокращает обеспечение реагентами на анализы, не сама своим же больным сокращает количество питания и уменьшает фактическую з/п врачам»;

Лиза: «Всем больницам урезали питание, даже детской областной. А там лежат иногородние детки, которым зачастую не приносят покушать из дома»;

Елизавета: «Так во всех больницах ДНР, скоро и напитка не будет, нет финансирования»;

Константин: «Так и есть, Россия урезала бюджет жестко. Лично Сурков из Москвы приезжал сюда в жирные кабинеты и выпытывал, кто ворует деньги, которые выделяются. "Дальше – сами, надоели". Так что бюджетники попали в первую очередь»;

Артем: «Это во всех больницах урезают, по слухам, до 2020 года».

Также люди пишут о том, что финансирование урезано и в детских садах:

Ира: «У нас люди – упавшие с Луны. Людям з/п не дают, пенсии задерживают, а им еду подавай. Детские садики еле выживают»;

Ирина: «Так это не травматология виновата. Финансируют так. Я молчу уже, как детей в садиках кормят! Сын домой приходит и сметает все, что на глаза попадает. Вот так!»;

«Котенок»: «В школах и садиках тоже стали кормить не так, как раньше. Нет финансирования, поговаривают люди, что вернут оплату за питание в детских садах. Но это только слухи»;

Инна: «Где это у вас так плохо кормят детей?»;

Ирина: «На Пролетарке. Раньше очень хорошо кормили, мясное, фрукты, сок. А сейчас каши, мясное изредка дают. Да это не только у нас, многие жалуются»;

«Tretia Devitsa»: «Урезали и в д/с. Раньше мелкого не заставишь после сада есть. Сейчас метет – как жнец. Заглянула в меню в д/с – мяса нет»;

Дарья: «Что говорить про больницы, если в детсадах дети голодные сидят! Откуда же взяться иммунитету? Вот и болеют постоянно»;

Иннусик: «Урезали питание везде! И в школах, и в садах, и в больницах. И это не вина РТЦ, а действительно нет средств».

Досталось критики и автору поста:

Виктория: «А может самому стоит привезти родственнику печенья... Я, конечно, не защищаю больницу. Понимаю, что есть одинокие люди, за которыми никто не ухаживает, пока они в больнице. Но иногда ощущение складывается, что больные туда пожрать ложатся. Мне кажется, и в мирное время родственники таскали тормозки, ибо кушать больничную еду...»;

Яна: «А своему родственнику не пробовали домашнюю еду возить? Самая лучшая травматология. Прекрасный персонал»;

Галина: «Вы бы лучше смотрели, как там лечат, а не кормят. А лечат там – дай бог здоровья врачам... Ну не есть же вы туда ложитесь».

Есть и те, кто с такой критикой не согласны. «Конечно, все принесут, а куда налоги идут? Пусть республика отменит налоги, а то, получается, работаешь, налог платишь, а заболел, так и каши не заслужил», – пишет Елизавета.

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