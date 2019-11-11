Это граница между мирами: Сивохо о работе КПВВ на Донбассе

Украинские власти должны максимально упростить пересечение линии разграничения на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

«Во время последних визитов на Донбасс я много общался и с переселенцами, и с жителями неподконтрольной и подконтрольной территории. Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. Вы знаете – это такая граница между мирами. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время этих КПВВ не стало бы вообще. Это моя мечта – чтобы страна опять стала единой», – отметил он.

«Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных к провозу – это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар – мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?», – продолжил Сивохо.

По его словам, вопросы безопасности, безусловно, важны на линии разграничения на Донбассе. «Но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей. Это люди, которых мы уже практически теряем, "туго закручивая гайки" в некоторых процедурах», – отметил советник секретаря СНБО.

Он напомнил, что основная масса людей, пересекающих линию разграничения, это пожилые люди, которые больше всех страдают от процедур прохождения КПВВ: «Пенсионеров около 60%. Поэтому страшные цифры – 50 человек в 2018 году умерли, проходя эту процедуру, 34 – за первую половину этого года. Медпомощь не может добраться до человека с приступом, потому что все подъезды заблокированы машинами и очередями».

«Я считаю, что чем лучше мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучше условия мы будем для них создавать, тем выше мы поднимем реноме своей страны. Пусть люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся. Я считаю, что это один из самых главных вопросов быстрых шагов сейчас», – добавил Сивохо.

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