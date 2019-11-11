Пострадавших доставали спасатели: В Лисичанске перевернулась фура (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) сегодня, 11 ноября, произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«На перекрестке улиц Машиностроителей и Донсодовской водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехав за пределы проезжей части перевернулся и столкнулся с деревом», – говорится в сообщении.

«Патрульные частично ограничили движение. Работают все соответствующие службы, пострадавшим оказывается помощь», – сообщили в полиции.

В настоящее время патрульные восстановили автомобильное движение на участке в районе Горы Поповой, где произошла авария. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир грузовика. Спасатели достали пострадавших из изувеченной фуры, а медики доставили их в Лисичанскую городскую больницу.

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