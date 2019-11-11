«Динамо» не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться

ФК «Динамо» выступил против расизма, но хочет проведения досудебного расследования инцидента, который произошел в воскресном украинском «классико» «Шахтер» – «Динамо», пишет «Сегодня».

Напомним, неприятный эпизод произошел во втором тайме, когда в ответ на расистские выкрики с трибун бразилец Тайсон показал им средний палец, за что был удален.

Оба клуба практически сразу же осудили проявления расизма. В частности, на официальной странице «Динамо» в Instagram поместили фото арены во время паузы и написали: «Футбол – не место расизма». Добавив хештег NoToRacism.

Скриншот: Instagram ФК «Динамо»

Однако чуть позже киевский клуб на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором просит разобраться в ситуации. В частности «Динамо» не принимает позицию, когда его фанаты безапелляционно объявляются виновными. Киевляне просят подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

«Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором, безапелляционно, обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия.

Футбольный клуб "Динамо" своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданности принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной Ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов. Однако, за все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений.

Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось.

Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента», – говорится в заявлении «Динамо».

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