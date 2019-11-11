Новое руководство «Центрэнерго» отказывается оплачивать 1,4 млрд грн долга за поставку угля «Укрдонинвест Трейдинг», – СМИ

Руководство ПАО «Центрэнерго» в лице и.о. гендиректора Владимира Потапенко отказывается оплачивать 1,4 млрд грн долга за поставку угля перед компанией «Укрдонинвест Трейдинг». Об этом пишет 368.media со ссылкой на материалы дела Хозяйственного суда Киева.

Сообщается, что в сентябре этого года компания Виталия Кропачева обратилась в суд с иском о принудительном взыскании с «Центрэнерго» задолженности в размере 1,44 млрд грн. Речь шла о погашении долга по договору поставки угля от 23 апреля №111/20. Тогда «Укрдонинвест Трейдинг» отправила топлива на 642,53 млн грн. Еще 59,37 млн грн стоила доставка угля на ТЭС. Остальная сумма в размере 740 млн грн состояла из штрафа, процентов и пени.

Менеджмент «Центрэнерго» только в конце октября подал встречный иск, в котором чиновники просили суд разорвать договор поставки угля. Мотивировали это тем, что фирма «Укрдонинвест Трейдинг» якобы поставила на ТЭС некачественный уголь, что являлось нарушениями условий сделки. Это, в свою очередь, привело к убыткам «Центрэнерго». Суд принял встречный иск во внимание, но обязал «Центрэнерго» предоставить реальные доказательства своих слов. Рассмотрение дела состоится уже 8 ноября.

Отметим, что с мая по ноябрь, а именно с момента подписания договора, чиновники не обращались к правоохранителям и не делали публичных заявлений о возможном низком качестве поставляемого угля.

Как сообщает издание, ситуация с отказом от выплат по договорам сложилась на «Центрэнерго» после установления контроля над предприятием со стороны олигарха Игоря Коломойского. В сентябре последний косвенно подтвердил свое участие в принятии решений на предприятии и назвал Потапенко «понятным» управленцем. Более того, Коломойский сообщил, что чиновник координирует свои действия с ним на «теоретическом уровне», а сам он «помогает выполнять стратегию, определенную президентом», а именно – снижение тарифа.

«Получается, что новое руководство сознательно отказывается выполнять обязательства, взятые перед поставщиками. Такая ситуация может ожидать все компании, работающие с "Центрэнерго". Проблемы будут отсутствовать только у фирм из группы "Приват", с которыми ведет дела руководство госпредприятия. Редакция 368.media обращает внимание НАБУ и ГБР на действия менеджмента "Центрэнерго", которые подрывают экономическую стабильность компании», – пишет издание.

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