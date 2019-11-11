Новые правила пересечения КПВВ с детьми: Что может измениться

Правозащитники настаивают на возвращении в перечень документов, необходимых для пересечения линии разграничения на Донбассе с детьми, свидетельства о рождении ребенка. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала эксперт по адвокации «Восток-SOS» Алена Лунева.

«Одной из причин, почему срок действия Постановления №815 был отсрочен, является общественная дискуссия и резонанс, которое вызвало это постановление, которое касается порядка пересечения линии разграничения детьми», – сказала она.

«На сегодняшний день действует Временный порядок СБУ пересечения линии разграничения, который предусматривает, что родители, пересекающие линию разграничения с ребенком, должны предоставить свидетельство о рождении ребенка, что является достаточным для того, чтобы ребенок мог пересечь линию разграничения», – напомнила Лунева.

По ее словам, новый порядок предусматривал, что таких документов может быть три – это проездной документ ребенка, ID-паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт. «Проездной документ ребенка не выдается с 2015 года, а ID-паспорт выдается ребенку с 14 лет. Поэтому вопрос пересечения линии разграничения ребенком в возрасте до 14 лет, это вопрос наличия заграничного паспорта. И тут есть несколько проблем», – отметила она.

«Люди об этой новой норме узнали из объявлений на КПВВ, где было сказано, что с 29 октября родители с детьми могут пересекать линию разграничения исключительно при наличии заграничного паспорта. Это первое, что не было нормально коммуницировано с людьми с оккупированных территорий», – продолжила эксперт.

Правозащитница подчеркнула, что в этом случае украинские власти должны были не только разъяснить новую процедуру, но и обеспечить льготный порядок выдачи заграничных паспортов жителям неподконтрольного Донбасса. «Но сейчас имеем ситуацию, что эта норма вызвала ажиотаж и панику. Во-первых, заграничный паспорт изготавливается определенное и достаточно длительное время, это может быть больше месяца. Во-вторых, он стоит достаточно больших денег – это около 700 грн за документ, который изготавливается в обычном порядке, и более 1 тыс. грн – если в срочном порядке», – рассказала Лунева.

«Позиция общественных организаций, которая была согласована с центральными органами власти: должно вернуться свидетельство о рождении в перечень документов, которые позволяют пересекать линию разграничения», – сообщила правозащитница.

Напомним, 28 октября правительство Украины принято постановление № 887, которое позволило отсрочить вступление в действие новых правил пересечения линии разграничения через КПВВ на Донбассе, в частности, для детей до 14 лет. В течение месяца в Украине проработают новый механизм относительно пересечения детьми КПВВ на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным). Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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