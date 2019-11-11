В NRC выделили средства на капремонт многоквартирных домов в Попасной (Фото)

В Попасной (Луганская обл.) будет проведен капитальный ремонт 5-ти многоквартирных домов. Средства выделены благотворительной организацией Норвежский совет по делам беженцев (NRC). Об этом сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета.

«Норвежский совет по делам беженцев (NRC) выделил средства на приобретение строительных материалов и проведение работ по капитальному ремонту 5-ти многоквартирных жилых домов в городе Попасная», – сообщают в пресс-службе.

Там уточняют, что работы будут проведены по следующим адресам: ул. Первомайская, 118, 120, Циолковского, 25, Суворова, 5, 18.

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