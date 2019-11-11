Зеленский сделал заявление о собственности украинцев на землю (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам относительно права собственности украинцев на землю. Соответствующее видео опубликовано на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Глава государства рассказал об одном из самых больших обманов, который закреплен в Конституции – это статья о том, что земля является объектом права собственности украинского народа.

«Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы на самом деле не являются полноценными владельцами своей земли – государство не предоставило им такой возможности. Не создало условий, чтобы простой украинец мог развивать хозяйство на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены этого права», – заявил Зеленский.

Президент сравнил эту ситуацию с аналогичной в КНДР, Таджикистане, Венесуэле, Кубе и Конго. А вот в других странах, например, в Польше, Беларуси, Германии, Франции рынок земли существует.

«Да, есть разные модели этого рынка, например, когда иностранцы могут или не могут покупать землю, но сам рынок существует. Фермеры могут брать кредиты под землю, расширять свое хозяйство, привлекать инвестиции», – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит вопрос о внедрении в Украине рынка земли. По словам, последние 20 лет этим вопросом манипулируют – старые политики запугали простых людей рядом мифов, убеждая, что этого нельзя делать. Глава государства не исключает, что политикам выгодно, чтобы украинцы не владели землей.

«Принято следующее решение: между первым и вторым чтением (законопроекта о рынке земли, – ред.) в существующий проект закона будут внесены поправки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет в законе», – сказал президент.

Глава государства добавил, что в ближайшее время Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума.

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