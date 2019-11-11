В «ДНР» за выходные произошло 7 ДТП с пострадавшими (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие выходные произошло 7 ДТП, в которых пострадали 13 человек, а также зарегистрировано 13 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одно из ДТП произошло в субботу, 9 ноября, в Горняцком районе Макеевки. «57-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль в неуправляемом состоянии столкнулся с движущимся в попутном направлении по смежной полосе автомобилем Hyundai. После столкновения оба автомобиля продолжили неконтролируемое движение, выехали на полосу встречного движения и столкнулись с автомобилем Volkswagen, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Еще одна авария случилась в воскресенье, 10 ноября, в Калининском районе Горловки. «42-летний водитель автомобиля Daewoo не выбрал безопасную скорость движения, не обеспечил соблюдение безопасной дистанции, в результате чего произошло столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Daewoo. В результате ДТП водители обоих транспортных средств и три пассажира указанных авто были травмированы», – заявили в «полиции».

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