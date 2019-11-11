Миллионные суммы: Переселенец организовал махинации с соцвыплатами и пенсиями (Фото)

В Харькове переселенец из Луганщины организовал механизм финансирования «Л-ДНР» путем махинаций с социальными выплатами. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО*. Среди них выявлены боевики террористических организаций "Л-ДНР", а также умершие», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время 8 обысков по местам жительства фигурантов уголовного дела было изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

«Сейчас организатору противоправной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности», – сообщили в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!