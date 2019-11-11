ДТП в Мариуполе: Не разминулись два «Daewoo Lanos» (ФОТО)

В Мариуполе (Донецкая обл.) произошло ДТП – на пересечении проспекта Нахимова и улицы Лавицкого столкнулись два «Daewoo Lanos».

Авария случилась вчера вечером, 10 ноября. По информации очевидцев, зеленый автомобиль выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество другой машине, которая двигалась по главной.

В результате аварии автомобили получили серьезные механические повреждения, пострадала девушка-водитель красного «Daewoo». Ее госпитализировали в одну из больниц города.

Источник: MRPL.city

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