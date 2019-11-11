В «ДНР»: В Донецке показали коллекции одежды от дизайнеров (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке в ТРЦ «Донецк Сити» прошел показ коллекций одежды местных товаропроизводителей легкой промышленности и дизайнеров «Краски осени-2019». Об этом со ссылкой на «минпромторг ДНР» пишут сегодня, 11 ноября, местные интернет-ресурсы.

В показе приняли участие ООО «Спецодежда и униформа», «Скифтекс», кожевенный салон Людмилы Линченко, трикотажное предприятие «Ажур», дизайнеры: Светлана Борисова, Елена Иванишина, Лилия Черуха, Лилия Архипова, Олеся Буланова, творческий союз Ирины Радыш и Алины Ив, Алена Ширшова, Александра Иванова, Татьяна Лапшина.

Также сообщается, что коллекция Ирины Радыш и Алины Ив будет участвовать в открытии московской «Estet Fashion week».

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