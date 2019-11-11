В Луганске маршрутка сбила пешехода

В неподконтрольном украинским властям Луганске маршрутка сбила пешехода. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что авария произошла в субботу, 9 ноября. «В районе дома, расположенного на ул. Победоносной г. Луганска, гражданин 1955 года рождения, управляя маршрутным такси, совершил наезд на пешехода гражданина 1959 года рождения», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение. Маршрутное такси помещено на штраф-площадку УГИБДД МВД ЛНР. Ведется следствие», – заявили в «полиции».

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