В Луганске женщина зарезала сожителя

В неподконтрольном украинским властям Луганске задержали женщину, которая зарезала своего сожителя. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло 10 ноября в Жовтневом районе города. «В Луганске обнаружен труп гражданина 1982 года рождения с телесными повреждениями в виде ножевого ранения грудной клетки», – говорится в сообщении.

«Установлено, что в ходе распития спиртных напитков и внезапно возникшего конфликта телесные повреждения погибшему причинила его сожительница, гражданка 1984 года рождения. Злоумышленница задержана. Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства», – заявили в «полиции».

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