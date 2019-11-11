На Луганщине на почте изъяли наркотики на 100 тыс. грн

На Луганщине в почтовом отделении изъяли пакеты с особо опасным наркотическим веществом. Об этом сегодня, 11 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в области Татьяна Погукай.

«Наркотики, а именно особо опасное психотропное вещество PVP, 21-летний житель Харьковской области заказал через интернет и при получении посылки в отделении почты этот факт был задокументирован сотрудниками полиции», – написала она.

«Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, обнаружили и изъяли у мужчины 10 пакетов с психотропным веществом PVP приблизительной весом 100 г. Стоимость психотропного зелья по ценам "черного рынка" составляет более 100 тыс. грн», – сообщила Погукай.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Изъятое вещество направлено на экспертизу. Продолжается следствие.

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