На Донетчине продолжается ремонт важного участка автодороги, идущей в объезд «ДНР»

В Донецкой области продолжается ремонт автодороги «Благодатное – Валерьяновка», которая является важной частью трассы «Волноваха – Кирилловка – Шевченко» и проходит мимо неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сегодня, 11 ноября, на своей странице в Facebook сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Уже выполнили фрезерование и разместили выравнивающий слой асфальтобетона», – написал Кириленко.

По его словам, работу начали в конце октября и должны завершить до конца года. Также глава области отметил, что текущий средний ремонт стоимостью 53 млн 499 тыс. грн проводит ООО «ДС ПРОМ ГРУПП» по заказу департамента развития базовых отраслей промышленности ДонОГА.

«Этот участок входит в маршрут в объезд оккупированных территорий и совмещается с автодорогой Волноваха – Кириловка – Шевченко», – напомнил Кириленко.

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