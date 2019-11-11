Разведение сил в районе Петровского завершилось, – ООС

Практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское (Донецкая обл.) завершилось сегодня, 11 ноября, в полдень. Завтра, 12 ноября, начнется разминирование территории. Об этом сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил Андрей Агеев, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня (11 ноября, – ред.) в 12:00 завершилась практическая фаза разведения сил и средств на участке разведения № 3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское. Сегодня после 12:00, то есть с началом четвертых суток, украинская сторона через МИД проинформировала ОБСЕ, что мы завершили этот первый этап разведения сил и средств, и уже завтра (12 ноября) после 12:00, это уже будут пятые сутки, начинается этап разминирования непосредственно самого участка», – сказал Андрей Агеев.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было. 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки начнется в субботу, 9 ноября.

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