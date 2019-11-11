Жертвы интернет-аферистов: В Покровске трое жителей потеряли 150 тыс. грн

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) трое местных жителей за два дня потеряли более 150 тыс. грн, попавшись на крючок мошенников. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По данным полиции, больше всего от действий аферистов пострадал 56-летний покровчанин. Так, увидев на сайте по купле-продаже автомобилей «машину своей мечты», житель Покровска решил ее купить. Для этого мужчина созвонился с автодилером, который пообещал пригнать автомобиль из-за границы, однако для этого будущему владельцу необходимо было перечислить 139 тыс. грн.

Как пояснил незнакомец, в эту сумму входит стоимость автомобиля, а также оформление документов и деньги на бензин. Покровчанина устроили такие условия, и он в тот же день перевел средства. Через несколько дней мужчине позвонил автодилер и сказал, что машина уже переехала границу и вскоре будет в Покровске. Когда срок доставки автомобиля истек, покровчанин попытался связаться с «поставщиком», однако тот больше не отвечал на звонки. Прождав еще несколько дней, мужчина понял, что попал в ловушку мошенников и обратился в полицию.

Еще одной жертвой аферистов стала 34-летняя местная жительница. По ее словам, неизвестные лица оформили на ее имя четыре кредита, и она должна заплатить 12 тыс. грн. Как утверждает потерпевшая, сама она эти кредиты не оформляла, а свои личные данные сообщала несколько месяцев назад при заполнении в интернете специальной формы для займов через интернет-кошелек.

Кроме того, на крючок мошенников попался 22-летний житель Покровска. Молодой человек хотел снять для себя временное жилье и для этого решил воспользоваться предложением одного из известных сайтов. Пострадавший связался с арендодателем, и они договорились, что покровчанин перечислит 3 тыс. грн арендной платы и через несколько дней может уже заехать в предложенную квартиру.

«Сразу после того, как арендодатель получил деньги, его телефон внезапно оказался выключенным, а объявление исчезло с сайта», – рассказал правоохранителям обманутый молодой человек.

«По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, которым грозит ограничение и лишение свободы сроком до 3-х лет», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование.

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