В Лимане погиб мужчина: Упал в лестничный пролет

В Лимане (Донецкая обл.) полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено на первом этаже многоэтажки. По предварительной версии, мужчина оступился на лестнице и упал в лестничный пролет между 3 и 4 этажами. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В полицию поступило сообщение о том, что на первом этаже многоэтажки обнаружен труп неизвестного мужчины. Правоохранители немедленно выехали по указанному адресу», – говорится в сообщении.

По данным полиции, во время опроса жильцов дома выяснилось, что погибшим оказался местный житель 1979 года рождения.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. «Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

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