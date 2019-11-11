В Славянске во время пожара погиб мужчина

В Славянске (Донецкая обл.) во время пожара погиб 42-летний житель микрорайона «Химик». По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате неосторожного обращения с огнем. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что информация о пожаре в доме по ул. Воинов-интернационалистов поступила в Славянский отдел полиции около 23:30.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что при пожаре погиб хозяин дома, 1977 года рождения. «Одной из вероятных причин трагедии является курение в постели», – сказано в сообщении.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно вызвало гибель людей или иные тяжкие последствия)», – добавили в полиции.

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