На Донбассе возможен коллапс в работе органов соцзащиты из-за сокращения чиновников, – Лубинец

В Верховной Раде Украины не исключают коллапс работы органов соцзащиты на Донбассе из-за сокращения чиновников. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинець во время Согласительного совета, передает «УНН».

Так, по его словам, в связи с анонсированным правительством сокращением количества государственных служащих в органах социальной защиты населения в Донецкой и Луганской областях возможен коллапс, поскольку и сейчас, сокращение, в отдельных учреждениях наблюдаются значительные очереди из вынужденных переселенцев и жителей оккупированных территорий.

«Наверное, это очень хорошо – сокращение, но почему в решении Кабинета министров не были предусмотрены особенности Донецкой и Луганской области. Например, в Волновахском районе работает сейчас 229 человек, после сокращения остается 70, Управление соцзащиты населения сейчас – 104, остается 30 сто тысяч населения, проживающего – более ста тысяч переселенцев. там сейчас очереди невероятные, а после сокращения – представляете, что там будет происходить», – отметил Лубинець.

Он отметил, что кроме того, ежедневно в населенные пункты Донецкой и Луганской областей прибывают тысячи граждан Украины с неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

Напомним, глава Кабинета министров Алексей Гончарук подчеркнул, что правительство, в первую очередь, сокращает ненужные функции госчиновников, а не людей.

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