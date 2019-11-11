В «Л-ДНР» принудительно призывают в ряды НВФ непригодных для военной службы жителей

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) проводит принудительный призыв непригодных для военной службы местных жителей. Об этом сегодня, 11 ноября, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о дальнейшей активизации командованием российско-оккупационных войск меры по укомплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Праута.

При этом, нередки случаи принудительного призыва местных жителей, в том числе, непригодных к военной службе по состоянию здоровья, когда медицинское обследование кандидатов проводится по упрощенной процедуре, без учета выводов врачебных комиссий по месту их жительства.

По данным ГУР, российские кадровые офицеры крайне негативно относятся к такому варианту "пополнения" подразделений, ведь часто его следствием является увеличение количества случаев суицида, а также не боевых потерь, связанных с нарушениями мер безопасности при обращении с оружием и выполнении хозяйственных работ.

«В то же время российско-оккупационное командование пытается скрывать такие инциденты, в т. ч. через практику хранения длительное время тел погибших в гражданских моргах», – добавил спикер Минобороны.

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