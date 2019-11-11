Стало известно в каких городах Донетчины проживает больше всего переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 7 ноября зарегистрировано 500 тыс. 243 переселенца. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА).
Так, наибольшее число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) зарегистрированы в Мариуполе – 97 тыс. 854 человека, Волновахском районе – 52 тыс. 726 человек и Краматорске – 48 тыс. 359 человек. Кроме того, больше всего переселенцев проживают:
- в Славянске – 39 тыс. 939 человек;
- в Лимане – 23 тыс. 599;
- в Константиновке – 23 тыс. 390;
- Марьинском районе – 20 тыс. 666;
- в Бахмуте (до переименования – Артемовск) – 18 тыс. 284;
- в Мирнограде (до переименования – Димитров) – 16 тыс. 299;
- в Селидово – 16 тыс. 271.
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