Снова «Аркан»: Выплаты пенсий переселенцам из Донбасса опять блокируют

Переселенцам из Донбасса снова стали блокировать выплату пенсий на основании информации, полученной из базы «Аркан». Это коснулось как военных пенсионеров, так и «обычных». Об этом сообщается на сайте общественной организации «Донбасс SOS».

«На нашу горячую линию вновь стали поступать звонки о блокировке пенсии переселенцам», – отметили в организации.

Как рассказывают люди, им не поступают в установленный день выплаты на карточку. После обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), пенсионеру говорят, что был направлен запрос в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) и получена информация о том, что ему отменили справку переселенца. После же обращения в УТСЗН, пенсионеру сообщают, что отменили справку переселенца на основании данных, полученных из базы «Аркан».

В «Донбасс SOS» напомнили, что законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень причин для отмены справки переселенца, а именно:

подача заявления про отказ от справки;

совершение преступления террористического характера, либо направленного на свержение конституционного строя Украины;

возвращение на место постоянного проживания;

выезд на постоянное место жительства за границу;

подача заведомо ложных сведений.

Уточняется, что в данном случае УТСЗН почти наверняка будет ссылаться на пункт закона, касающийся возвращения на место постоянного проживания. Для отмены справки согласно этому пункту достаточно отсутствия лица по указанному в справке месту проживания более 60 дней.

Переселенцам также следует помнить, подчеркнули в организации, что проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту жительства отменены Окружным административным судом г. Киева еще в 2017 году, и в декабре 2018 года Верховный суд окончательно утвердил это решение.

Кроме того, Государственная пограничная служба Украины неоднократно заявляла, что сведения из базы «Аркан» не могут являться основанием для отмены справок переселенцам.

Фото: «Донбасс SOS»

Поэтому, если пенсионер-ВПЛ не получил свою пенсию в установленный день необходимо:

выяснить в Пенсионном фонде, на каком основании были заблокированы выплаты. Более правильно – подать письменное заявление, но в этом случае разбирательство займет много времени. Поэтому можно либо прийти в свое отделение Пенсионного фонда со включенным диктофоном на телефоне, либо позвонить на «горячую линию» Пенсионного фонда 0 800 503 753, предварительно установив на телефон и включив программу для записи звонков. Если и это невозможно, можно выяснить информацию в Пенсионном фонде устно (обязательно записать имя сотрудника, который предоставил эту информацию), параллельно подать на имя начальника отделения ПФУ письменное заявление с просьбой разъяснить причины отсутствия выплат;

если Пенсионный фонд ссылается на УТСЗН – нужно писать письменное заявление туда со ссылкой на отделение Пенсионного фонда и сотрудника, который предоставил эту информацию. Запрашивать копию решения об отмене справки переселенца. Также нужно спросить, по какой причине была нарушена статья 12 Закона Украины «О защите прав ВПЛ», согласно которой пенсионеру должны были вручить это решение в течение трех дней с момента его принятия. Следует обратить внимание, что решение должно быть подписано руководителем УТСЗН, а не простым инспектором. Если отказывают в приеме и регистрации заявления, нужно обращаться на «горячую линию» Кабмина – 1545, и фиксировать жалобу на УТСЗН аналогичного содержания;

параллельно нужно написать письменное обращение в Государственную пограничную службу с просьбой предоставить сведения относительно пересечения вами государственной границы и линии соприкосновения за последний год согласно требованиям, указанным на сайте Госпогранслужбы.

Кроме того, можно не ждать дня, когда должна быть выплачена пенсия, а заранее позвонить на «горячую линию» ПФУ и спросить, все ли в порядке с выплатами, опять-таки, установив на телефон программу для записи разговоров. Это не дает гарантии, но, если окажется, что проблема есть, ее можно начать решать сразу.

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