Мудрый плотник: Переселенец из Луганска открыл в Черкассах столярную мастерскую

Переселенец из Луганска Виталий Андриец открыл в Черкассах столярную мастерскую «Мудрый Плотник» для мальчиков, которые растут без отца. Обучение в мастерской бесплатное. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Виталий Андриец всю свою жизнь прожил в Луганске, с началом войны в 2014 году переехал в Черкассы. Здесь он начал столярное дело, открыл мастерскую «Мудрый Плотник» для мальчиков, которые растут без отца.

«Из-за того, что я жил без отца, у меня возникло желание помогать именно ребятам, которые тоже живут без отца, учить делать их что-то полезное, работать руками и мозгами, а не только залипать на гаджетах», – рассказывает Виталий.

По его словам, Черкассы очень тепло приняли вынужденных переселенцев из Донбасса. «Это очень классный, очень уютный город, позитивные люди и развитое волонтерское движение. Здесь люди часто помогают друг другу, поэтому внимание к переселенцам было большое», – говорит Виталий.

Он рассказал, что местные жители помогли открыть мастерскую: кто-то купил молотки, кто дрель. Теперь здесь занимаются 5 групп мальчиков от 7 до 14 лет, которые делают полезные в быту вещи: от самых простых подставок для горячей посуды, до настольных ламп.

Виталий не только учит ребят столярному делу, но и учит хорошему поведению в семье и обществе, ответственности, благодарности родителям.

«Я думаю, что нам очень повезло, что у нас появился такой переселенец Виталий Андриец», – делится одна из мам посетителей мастерской.

Виталий мечтает о том, чтобы такие мастерские появлялись в каждом городе, по всей Украине. «Хочется, чтобы мальчики с детства ответственно относились ко всему, за что они берутся, в том числе, и в семье», – добавил Виталий Андриец.

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