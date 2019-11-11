Украинские студенты посетили крупнейший морской форум в Нидерландах (Фото)

С 5 по 8 ноября 30 украинских студентов морских и транспортных вузов побывали в Роттердаме. Они – победители масштабного образовательного проекта «Морское дело», который Фонд Бориса Колесникова несколько лет подряд реализует с целью поддержки и мотивации талантливой молодежи, сообщает пресс-служба Фонда.

Четыре насыщенных дня в Нидерландах дали возможность юным морякам погрузиться в профессиональную атмосферу, перенять передовой опыт, пройти практическое обучение и ознакомиться с последними достижениями и тенденциями глобальной морской отрасли. Украинские студенты побывали в порту Роттердама – крупнейшем в мире узле судоходных линий, посетили терминалы и промышленную зону, районы Эемхавен, Ботлек, Европорт и насыпные территории Maasvlakte и Maasvlakte-2. Ребята увидели погрузку и разгрузку контейнеров с грузами, работу автоматической техники, обзорную панораму всего порта, прибытие судов в реальном времени, а также встретились с сотрудниками компании EMO – крупнейшего сухогрузного терминала в Европе.

«Порт Роттердама является самым огромным, "умным" и доступным логистическим хабом в Европе. Мы впечатлены этой невероятной, масштабной инфраструктурой! В порту действуют около 120 терминалов. Голландцы гордятся тем, что через Роттердам поставляют любые товары: компьютеры, фрукты, руду, нефть, рыбу, буровые установки, гигантское оборудование, одежду. Есть огромные холодильные склады для хранения и досмотра манго из Бразилии, винограда из Южной Африки, яблок из Чили, стейков из Аргентины и рыбы из Исландии. Многие товары здесь переупаковывают для розницы. К примеру, бытовые приборы снабжают инструкциями и вилками для розеток страны-потребителя. По части сервиса порт максимально ориентирован на клиента и задает высокий стандарт европейского качества», − поделилась впечатлениями Алена Ратушная, студентка Азовского морского института Одесской национальной морской академии (г. Мариуполь).

Также победители конкурса «Морское дело 2019» вместе с президентом Фонда Борисом Колесниковым стали гостями Международного отраслевого форума Europort 2019 – ведущей площадки для встреч судовладельцев, рыболовецких компаний, представителей крупнейших портов. В выставке приняли участие более 1 100 экспонентов из 45 стран мира; форум посетили 30 000 человек, и среди них впервые была группа талантливых и перспективных студентов из Украины. Они с интересом общались со старшими коллегами, которые делились опытом по созданию экономичного пространства для строительства и разборки судов, рассказывали о новых технологиях и используемых ноу-хау, озвучивали новаторские идеи в инженерном деле, по поставкам оборудования и переоборудованию флота.

«Победители "Морского дела" – профессионалы нового поколения, которым предстоит преобразовать морскую и речную отрасль в Украине. В Роттердаме они увидели, к чему нужно стремиться, определили цели и задачи. Инвестировать в молодых специалистов не просто важно, а сверхважно. Над этим сейчас работает весь мир. Все бьются за молодежь, кроме нашей страны, к сожалению. Я считаю, что наш проект – малая толика того, что можно сделать для нашей молодежи. Даже по итогам этого конкурса у ребят есть масса предложений от экспедиторских компаний, судоремонтных заводов. В Нидерландах наши студенты стали частью платформы для обмена знаниями и получили доступ к развитию морской карьеры. Уверен, победители "Морского дела" с легкостью найдут себе работу, будем болеть за то, чтобы они остались в нашей стране», – подчеркивает Борис Колесников.

Фонд организовал для юных моряков экскурсии с посещением основных достопримечательностей Амстердама и Роттердама. Их особенно впечатлили исторические объекты с морской тематикой – Музейная гавань со старинными баржами, паровыми буксирами и портовым оборудованием середины XIX и начала XX веков; набережная реки Маас с памятником 3 500 героям-морякам торгового флота Нидерландов, погибшим во время Второй мировой войны; Старая гавань XVII века.

В пресс-службе также напомнили, что деятельность Фонд Бориса Колесникова заключается в реализации образовательных программ для школьников и студентов. Недавно стартовал прием заявок на участие в образовательном проекте «Авиатор 2020» с поездкой победителей в Великобританию.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

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