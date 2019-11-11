Эксперт рассказал, что изменится после разведения войск в Петровском

Разведение сил и средств на Донбассе в военном смысле ничего не даст Украине. Такое мнение выразил глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский, передает «Слово і Діло».

По его словам, даже если обосновать разведение сил Минскими соглашениями, то документ предусматривает ответственность двух сторон. «После отвода войск у Станицы Луганской и Золотого (Луганская обл.) разве прекратились обстрелы? Украина не теряет своих военных? Нет. Это говорит о том, что нынешняя политическая власть идет на непонятные жесты доброй воли, ставя под угрозу прежде всего нашу безопасность», – считает Грабский.

По его мнению, разведение сил в Станице Луганской можно было объяснить желанием власти продемонстрировать Западу акт доброй воли и готовность Украины политически способствовать решению конфликта. Но, считает эксперт, нужно вовремя остановиться.

«Один раз – случайность, два раза – совпадение, а трижды – закономерность. Если при разведении в Петровском (Донецкая обл.) через некоторое время управляемый снаряд попадает в наш автомобиль, который расположен далеко за зоной отвода, зачем Украина продолжает демонстрировать свою добрую волю? Для кого?» – прокомментировал Грабский.

«Украина имеет дело с таким специфическим врагом, для которого любое доброе намерение рассматривается исключительно как слабость противника», – добавил он.

По мнению эксперта, продолжая после Станицы Луганской разведение сил на других участках Украина только наталкивает РФ на дальнейшие агрессивные шаги. Грабский обратил внимание, что на неподконтрольные территории Донбасса не прекратилась переброска военных подразделений. Усиление группировок продолжается.

Грабский также пояснил, что с военной точки зрения линия фронта формировалась не одну неделю. «Можно предположить, что были приняты дополнительные меры, чтобы не допустить серьезных изменений оперативной обстановки на некоторых участках фронта. Однако, мы все равно за свой счет отводим войска и за свой счет должны сделать переконцентрацию переднего края нашей обороны. Зачем?» – выразил мнение Грабский.

Военный эксперт считает, что общая идея разведения в том, что оно должно было снизить градус напряжения с обеих сторон и дать возможность перейти к политическому решению вопроса. Однако по факту, отметил Грабский, представлена ​​ситуация, при которой противник, наоборот, получает импульс, чтобы действовать более активно против наших войск.

Эксперт убежден, что оправдывать разведение на всех трех участках желанием встретиться в Нормандской формате, неуместно. Для переговоров достаточно было отвода в районе Станицы Луганской. Он уточнил, что, если бы обстрелы прекратились, Украина имела бы моральное право продолжать процесс, сохраняя абсолютные договоренности с противником.

«Однако интенсивность боевых действий не снизилась. Прикрываться Минскими соглашениями или Нормандским форматом неуместно. Это туман. На каком основании мы подставляем свою спину, в которую тут же стреляют? Логики в этом решении нет», – считает Сергей Грабский.

Ранее сообщалось, практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское (Донецкая обл.) завершилось сегодня, 11 ноября, в полдень. Завтра, 12 ноября, начнется разминирование территории.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было. 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки начнется в субботу, 9 ноября.

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