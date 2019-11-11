В Донецке по вине пьяного участника НВФ произошли два ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке по вине пьяного участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) произошли два ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывает дончанин, аварии произошли 10 ноября. Сначала участник НВФ на пр. Панфилова на легковом авто разбил ВАЗ-2107 и скрылся с места ДТП. После этого, в 21:00 на пересечении Титова и Университетской он проехал на красный свет светофора и столкнулся с легковым авто Volkswagen Passat. В аварии никто не пострадал.

По словам очевидца, виновник аварии «объясняет, что служит или служил, и ему фиолетово на все и всех, будет выплачивать через суд по 100 руб. (39 грн по местному курсу на 11.11.2019 – ред.) 10 лет».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: