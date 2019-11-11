В Мариуполе местный житель стрелял по прохожим (Фото)

В Мариуполе задержан 36-летний житель Левобережного района, который стрелял по прохожим. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области.

Так, происшествие произошло накануне вечером на улице Олимпийской. «Проходя возле местного рынка, наш коллега Андрей Высоцкий заметил нетрезвого мужчину, который шел по улице и размахивал предметом, похожим на нож. Патрульный сделал замечание, как вдруг последний достал, как оказалось позже, пневматический пистолет и начал хаотично стрелять из него по прохожим», – говорится в сообщении.

Андрей сразу вызвал полицию, а пока экипаж ехал на помощь, решил собственноручно задержать правонарушителя. Как только стрелка удалось отвлечь, полицейский набросился на него и обезвредил, после чего продержал его до приезда полицейских.

Следователи изъяли предметы и задержали мужчину для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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