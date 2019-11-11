Дети Донбасса должны знать виды взрывчаток и где они могут находиться, – штаб ООС

Дети, проживающие в Донецкой и Луганской областях, должны знать виды взрывчатки, в каких вещах и где она может находиться. Об этом сообщил командир группы разминирования подполковник Владимир Кусяк, сегодня, 11 ноября, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, по данным групп гуманитарного разминирования, около 7 тыс. га земли в Донецкой и Луганской областях опасны и могут содержать опасные находки. Особенно их много в лесопосадках и на прилегающей к населенным пунктам территории. «Малыши иногда играют в таких местах, куда ни один взрослый не подумает даже заглянуть. А значит, дети должны знать виды взрывчатки, в каких вещах и где она может находиться», – сказал Кусяк.

Учитывая важность вопроса, специалисты-инженеры группировки НГУ в ОТУ «Восток», из состава Объединенных сил, провели занятия с учениками Мирненской общеобразовательной школы в Донецкой области. Вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), гвардейцы рассказали о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов, а также продемонстрировали, как эти ВОП могут выглядеть.

Также сообщается, что инженерами группировки НГУ в ОТУ «Восток» из состава ОС в последнее время проверено и разминировано более 40 га территорий, изъято и уничтожено 18 артиллерийских снарядов калибром 23-125 мм, включая 8 снарядов времен Второй мировой войны, 9 гранат различного типа, а также 12 сигнальных ракет и противотанковых мин.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.

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