Луганщине выделили 20 млн грн на «Доступное жилье» в 2019 году

На программу «Доступное жилье» в 2019 году на Луганскую область выделено дополнительно 15,3 млн грн. Всего до конца года на программу есть распределение на 20 млн грн. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Луганского регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

«От ООО ХК "Мрия-Инвест" получено сообщение о начале выполнения строительных работ. Планируется строительство многоквартирного жилого дома (д. № 19) в г. Северодонецк, 80 микрорайон, ул. Вилесова (район центра занятости) Количество этажей – 4 + мансардный, общая площадь квартир 1 226 кв/м, количество квартир – 24. Другой информации о строительстве жилого фонда в Луганской области у нашего управления нет», – говорится в сообщении.

Так, на 11 ноября была проведена работа с кандидатами на получение государственной поддержки. Лишь 7 кандидатов подписали протоколы о намерении получения господдержки, 34 кандидата отказались от получения господдержки в 2019 году, 7 кандидатов отказались окончательно. «Необходимо срочно определиться с возможностью освоения бюджетных средств! Просьба кандидатов подтвердить свое намерение на участие в программе или предоставить заявления об отказе в участии для формирования перечня лиц, которые в 2019 году могут получить господдержку на строительство доступного жилья», – сообщают в Фонде.

Подтвердить желание на участие в программе возможно двумя способами:

Обратиться лично в управление по адресу г. Северодонецк, ул. Егорова, д. 22, офис 104. Предоставить информацию на электронную почту: lg.12@molod-kredit.gov.ua или mfond@meta.ua.

Для избрания объекта строительства предлагают обратиться к застройщику, после чего подойти в управление для заключения протокола о намерении получения господдержки.

Окончательно отказаться от участия в программе или для отказа от участия в программе в 2019 году необходимо заполнить заявление и предоставить заявление лично в управление или направить по почте.

Важно: Согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 10.10.2018 № 819 «Получатели государственной поддержки самостоятельно выбирают объекты, на строительство которых могут направляться средства государственной поддержки, а также вновь построенные объекты».

В случае получения кандидатами на участие в программе другой информации о наличии объектов строительства или построенных объектов, необходимо сообщить об этом в управление для рассмотрения этого объекта на соответствие условиям программы.

Напомним, изменениями в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» увеличен на 300 млн грн объем финансирования по программе «Доступное жилье» и предусмотрено дополнительно 200 млн грн на финансирование новой бюджетной программы, направляемой на предоставление долгосрочных ипотечных кредитов на приобретение жилья ВПЛ, участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

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