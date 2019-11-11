В Мариуполе французская компания разработает стратегию модернизации системы теплоснабжения

Французская компания Beten Ingenierie разработает стратегию по модернизации системы теплоснабжения в Мариуполе. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, в Мариуполь с рабочим визитом приехали представители и эксперты французской компании Beten Ingenierie. «В рамках визита прошла встреча с представителями муниципалитета и администрацией КП "Мариупольтеплосеть". На ней стороны обсудили стратегию по оптимизации работы системы теплоснабжения в городе», – говорится в сообщении.

По словам директора КП «Мариупольтеплосеть» Дмитрия Мирошниченко, данный проект поможет снизить потери при транспортировке тепла и повысить качество предоставляемых услуг.

«Это ещё один шаг на пути трансформации коммунального предприятия с целью предоставить комфортного сервиса для жителей. Данный проект не только минимизирует потери и повысит качество услуги, а также создаст условия для снижения ее стоимости», – отметил Дмитрий Мирошниченко.

В свою очередь, французский эксперт по тепловым сетям Давид Сташель выразил надежду на плодотворное сотрудничество. «У нас большой опыт в сфере модернизации телесистем с высокими показателями эффективности. Получив все данные, нужные для расчета, мы сможем разработать сбалансированную стратегию по развитию вашего предприятия», – сказал Давид Сташель.

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