Чувствует прилеты: Четырехлапая Жужа спасает жизни пограничникам в зоне ООС

На позициях по охране и обороне КПВВ.

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на позициях по охране и обороне КПВВ с украинскими пограничниками служит собака-"доброволец" по кличке Жужа. Ее умение чувствовать обстрелы и сигнализировать о возможной реальной опасности не раз спасала жизни бойцам. Об этом рассказали в пресс-службе Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

По словам старшего сержанта Александра Олейника, прибилась к позициям эта "двортерьерша" давно и выбрала его себе хозяином. Когда он меняется с наряда, то она следует за ним в местоположение, а когда тот в отпуске – грустит. Жужа также каким-то образом чувствует прилеты в сторону позиций. "Когда она прячется, я понимаю, что надо прятаться тоже", – говорит пограничник.

"Эта собачья чуйка еще не подводила никогда, зато не раз спасала жизнь", – отмечается в сообщении.

Военнослужащий несет службу на самых опасных позициях Донецкого погранотряда. Жужу не пугают взрывы. "Наша основная задача здесь – наблюдать и в случае выявления ДРГ – дать достойный отпор. Летом полегче – и ночь короче, и день больше. А сейчас грязь", – объясняет Александр, идя по окопу, а за ним семенит Жужа.

Фото: Донецкий погранотряд