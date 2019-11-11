Расисткий скандал в матче «Шахтер» – Динамо»: Реакция УПЛ

Украинская Премьер-Лига сделала заявление относительно расистского скандала в матче 14-го тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Динамо». Текст заявления размещен на официальном сайте УПЛ.

В заявлении отмечается, что Лига строго осуждает любые проявления расизма на стадионах и вне их и призывает к толерантности.

«В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует широкие платформы, чтобы твердо заявить: "Нет расизму".

УПЛ полностью солидарна с Европейским футбольным союзом и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и вне их.

УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который произошел во время матча между "Шахтером" и "Динамо" 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех причастных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами», – говорится в заявлении УПЛ.

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