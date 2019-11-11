Гражданин Украины за взятку пытался провезти в «ДНР» более $160 тысяч (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) гражданин Украины попытался дать пограничникам 1 тыс. долларов за выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию без осмотра автомобиля. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

Так, мужчина прибыл на КПВВ «Новотроицкое» по маршруту Харьков – Харцызск за рулем автомобиля марки «Mercedes». За пересечение КПВВ без осмотра автомобиля, мужчина предложил военнослужащему Донецкого пограничного отряда из состава обзорной группы взятку в размере 1000 долларов США, на что пограничник ответил отказом.

«Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей ГФСУ, обнаружены скрытые в конструктивных особенностях транспортного средства денежные средства в сумме 160 270 долларов США», – говорится в сообщении.

О данном факте сообщено сотрудникам Национальной полиции, направлено письменное уведомление об обнаружении уголовного правонарушения по ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Пограничники напоминают, что пропуск через линию разграничения, прохождение всех контрольно-проверочных процедур является бесплатным. Предложение же неправомерного вознаграждения военнослужащим влечет за собой уголовную ответственность.

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