В Кремле не определились с датой саммита «Нормандской четверки»

Дата саммита «Нормандской четверки» пока не определена, нужно дождаться завершения разведения сил на юго-востоке Украины. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский «ТАСС».

«Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил, – ред.)», – сказал он в ответ на вопрос о дате встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины. «Даты по-прежнему нет», – добавил Песков.

Он подчеркнул, что пока нет информации о том, что разведение сил полностью завершено.

Ранее сообщалось, что разведение сил и средств вблизи Богдановки и Петровского (Донецкая обл.) проходит по плану.

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