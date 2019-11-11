Ляшко рассказал о последствиях «формулы Геруса»

Поправка главы энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса, по которой в Украину осуществляется импорт электроэнергии из РФ, привела к огромным убыткам отечественных компаний. Об этом на своей странице в Facebook пишет лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Последствия российской энергетической агрессии против Украины из-за предательской "формулы Геруса" – это огромные убытки государственных компаний "Энергоатом" и "Укрэнерго". Это железные доказательства в будущем уголовном деле по факту государственной измены! Герус, как надо ненавидеть Украину и служить России, чтобы уничтожать нашу энергетику и энергонезависимость Украины?! Предатель Герус должен ответить по полной!» – написал Ляшко.

Скриншот: Facebook Олега Ляшко

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч в сутки.

Как сообщалось ранее, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и скандальный нардеп, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».

Ранее на странице Ляшко в Facebook появилось сообщение, в котором он критиковал поправку к законодательству Андрея Геруса. «В сентябре "Слуга народа" Андрей Герус "протащил" поправку в законодательство, которая позволила с 1 октября импорт электроэнергии из России. В октябре импорт с каждым днем понемногу рос. А в ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре, – 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч. Действия Геруса – предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которую надо немедленно расследовать», – заявил Ляшко.

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