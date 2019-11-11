Из-за сообщения о бомбе в поезде Бахмут-Львов эвакуировали полтысячи людей (Фото)

Анонимное сообщение о бомбе в поезде сообщением «Бахмут-Львов» поступило на электронную почту Главка полиции Полтавской области, сообщает сегодня, 11 ноября, пресс-служба ведомства в Facebook.

«Анонимка о бомбе в поезде поступила сегодня около 7:50, на электронную почту Главка полиции области. Для обследования поезда и территории железнодорожной станции "Полтава-Киевская", на которой остановилось транспортное средство, эвакуировали около полутысячи человек», – говорится в сообщении.

В итоге информация о «минировании» поезда сообщением «Бахмут-Львов» не подтвердилась – полиция «бомбы» не выявила.

На данный момент полиция устанавливает личность «террориста». Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

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