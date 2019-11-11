Восстановление моста вблизи Станицы Луганской: Продолжаются монтажные работы (Фото)

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжаются монтажные работы на пешеходном мосту. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, сегодня работники ООО «Укртрансмост» проводили сварочные работы по креплению пролета моста до 9 поры.

Также в течение дня осуществлялся вывоз металлоконструкций разрушенной части моста.

«С целью предотвращения воздействия атмосферных осадков продлено нанесение антикоррозионного покрытия на металлические конструкции моста», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай заявил, что через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

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