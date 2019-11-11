Сотрудничали с «Л-ДНР» и РФ: В Николаеве ликвидировали нелегальный международный канал связи (Фото)

В Николаеве Служба безопасности Украины ликвидировала незаконный международный канал телефонной связи, который использовался гражданами Российской Федерации и представителями «Л-ДНР». Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

«В Николаеве оперативники и следователи спецслужбы пресекли деятельность группы местных жителей, которые организовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика из-за границы, которым пользовались и представители страны-агрессора», – говорится в сообщении.

По информации СБУ, злоумышленники, используя специальное коммуникационное оборудование, осуществляли терминацию в сети украинских операторов сотовой связи международных телефонных звонков. Затем они выводили трафик в телефонные сети общего пользования под видом местных. Противоправный бизнес был организован под прикрытием легально работающего call-центра.

Кроме того, сотрудники СБУ установили факты взаимодействия организаторов незаконного канала связи с гражданами РФ и представителями «Л-ДНР», а также, аннексированного Крыма.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и черную бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность организаторов неконтролируемого канала международной связи.

«В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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