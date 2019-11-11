Число украинцев, которые считают, что страна имеет правильный вектор развития, падает, – опрос

Количество украинцев, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, уменьшается с каждым месяцем. Таковы результаты опроса*, проведенного Центром Разумкова.

Так, на данный момент 37,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в октябре – 45%).

При этом доля тех, кто имеет противоположное мнение, также выросла. В частности, 35% опрошенных думают, что события в стране развиваются в неправильном направлении (в сентябре таких было всего 17%, в октябре – 29%).

Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, сравнялась с долей тех, кто придерживается противоположной точки зрения.

Оценивая, как изменилась ситуация в стране в целом по сравнению с началом 2019 года, 48% респондентов считают, что она не изменилось, 26% – что общая ситуация в стране ухудшилась, а 15% – что улучшилась.

* Прим. – Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2 015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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