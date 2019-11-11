Сокращение чиновников на Донбассе не скажется на админуслугах переселенцам, – Гончарук

Сокращение государственных чиновников районных и областных государственных администраций не скажется на качестве предоставления административных услуг переселенцам в Луганской и Донецкой областях. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время согласительного совета парламента сегодня, 11 ноября, передает «РБК-Украина».

Так, председатель комитета по правам человека Дмитрий Лубинец поставил вопрос о том, не повлияет ли сокращение госслужащих на предоставление админуслуг на Донбассе. «Представляете, что там будет происходить с сокращением? Каждый день тысячи людей приходят на украинскую подконтрольную территорию из оккупированной», – подчеркнул Лубинец.

По словам Гончарука, Кабмин сокращает функции, которые фактически никто не выполняет. «По поводу сокращения, у нас избыточное количество функций возложено на значительную часть органов государственной власти. Поэтому мы не сокращаем людей, мы сокращаем функции. Те вещи, которые были нами анонсированы, во-первых, они основываются на функциональном анализе РГА и ОГА. Там давным-давно есть функции, которые фактически не выполняются, а на бумаге числятся. Поэтому те сокращения, которые мы предполагаем никак на качество предоставления административных услуг не отразятся», – заявил Гончарук.

Также премьер отметил, что сокращение позволит сократить время ожидания получения админуслуг. «В конце концов в следующем году мы готовы говорить о результатах. Есть определенные стандарты, которые мы записали: это время пребывания в очереди, время рассмотрения документов. Определены 50 приоритетных админуслуг, предоставляемых гражданам. Не думайте, что это просто бездумное решение отменить 10% (госслужащих, – ред.)», – добавил Гончарук.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!