Число зарегистрированных переселенцев в Украине продолжает расти

В Украине по состоянию на сегодня, 11 ноября, учтены 1 млн 419 тыс. 285 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Украине были учтены 1 млн 417 тыс. 267 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 2 тыс. 18 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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