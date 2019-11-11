Стало известно, кому украинцы доверяют более всего, а кому не верят, – опрос

Среди государственных и общественных институтов украинцы чаще всего выражают доверие Вооруженным Силам Украины (ВСУ) и волонтерам. Таковы результаты опроса*, проведенного Центром Разумкова.

В частности, ВСУ доверяют 70% опрошенных, так же как и волонтерским организациям (70%).

Президенту Украины выразили доверие 68% респондентов, Церкви – 65%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 63%, добровольческим батальонам – 62%, Национальной гвардии Украины – 58%, Государственной пограничной службе – 57,5%, СМИ Украины – 54%, общественным организациям – 51% опрошенных.

При этом недоверие чаще всего высказывается СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе в целом – 73%, государственному аппарату (чиновникам) – 68,5%, местным судам – 68%, политическим партиям – 66%, коммерческим банкам – 66%, прокуратуре – 63%, Верховному суду – 62%, Конституционному суду Украины – 58%, антикоррупционном суда – 57%, специализированной антикоррупционной прокуратуре – 56%, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) – 56 %, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАВПК) – 56%, Национальному банку Украины – 52%.

* Прим. – Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2 015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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