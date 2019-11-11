На Донетчине представлен новый прокурор

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры Донецкой области нового прокурора Донецкой области Евгения Белоусова*, назначенного на должность 7 ноября. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Гюндуз Мамедов отметил, что от нового главы ожидается налаживание эффективной координации работы правоохранительных органов и качества предварительного расследования для реализации принципа неотвратимости наказания. По его словам, особое внимание должно уделяться расследованию и документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта – военных и против человечности, с целью формирования прочной доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов.

Кроме того, заместитель Генерального прокурора на представлении затронул тему обновления системы. «Генеральная прокуратура Украины сейчас находится на этапе масштабного реформирования. В органах прокуратуры должны остаться только профессионалы, которые честно и беспристрастно выполняют свою работу, только прокуроры, исповедующие принципы верховенства права, неотвратимости наказания и нулевой толерантности к коррупции», – отметил Гюндуз Мамедов.

Евгений Белоусов в ответном слове обозначил приоритетные направления работы: «Военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности. Конечно, не останутся без внимания коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах».

* Прим. – Евгений Александрович Белоусов – родился 31 марта 1984 года в г. Белая Церковь Киевской области. Работает в органах прокуратуры с 2010 года. С августа 2018 работал в должности первого заместителя военного прокурора Объединенных сил. Имеет государственную награду «За военную службу Украине».

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