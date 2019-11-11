Оформить и получить ID-паспорт можно в «Мультицентре» Мариуполя

Сегодня, 11 ноября, в Мариуполе в новом социальном офисе «Мультицентр» начат прием документов по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем (ID-карты). Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Предварительная запись осуществляется на рецепции согласно графику работы Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) по адресу проспект Мира, 107 или непосредственно у специалистов Отдела по оформлению паспортных документов по адресу ул. Украинского казачества, 51. Также записаться в электронную очередь можно с помощью интернет-портала государственных услуг ІGov по ссылке https://cnap.mariupolrada.gov.ua/

«Мультицентр» расположен по адресу улица Украинского казачества, 51 (Левобережный район).

График работы:

понедельник, среда, пятница, суббота – с 08:00 до 16:00;

вторник, четверг – с 8:00 до 20:00;

выходные дни – воскресенье и праздничные дни.

Контактные телефоны:

+38 068 48 48 289;

(0629) 22-21-99.

За 10 дней работы «Мультицентр» принял 2 246 посетителей. Наиболее востребованными были услуги ЦПАУ и ДСЗН: регистрация проживания, услуги Госгеокадастра, справка о месте пребывания для оформления паспорта, выдача социальных путевок детям, субсидия, компенсации и пособия, льготы и другие.

Напомним, открытие «Мультицентра» состоялось 30 октября. Здесь можно получить административные услуги, оформить субсидию, зарегистрировать бизнес, оформить статус получателя социальных выплат, решить земельные вопросы, получить разрешительные документы, зарегистрировать место проживания и другое.

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