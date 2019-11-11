Должна ли Украина признавать «дипломы» вузов «ДНР» и «ЛНР», – мнение главы Комитета ВРУ по правам человека

Украина не признает документы, выданные в «ДНР» и «ЛНР». Но если человек, получивший там образование, хочет приехать работать в Украину, то для него есть возможности. Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, передает «Українська політична арена».

«Если человек закончил вуз или другое учебное заведение временно оккупированной территории и хочет приехать работать в Украину, мы, понимая, что никоим образом не признаем эти документы, можем дать возможность сдать все предметы или зачислить сразу на 3 или 5 курс, в зависимости от того, как этот человек сдает предметы», – объяснил он.

По мнению Лубинца, также необходимо сделать определенный переходный период со знанием украинского языка. «Мы же понимаем, что там абсолютно 100% русскоязычная среда. Например, для школьников из оккупированного Крыма мы делаем такое в отдельных вузах. Таврический вуз, который приехал из Крыма и расположен в Киеве, для детей, которые выехали из Крыма и пошли учиться к ним, дают возможность около года учиться на украинском языке, но экзамен по украинскому языку они сдают позже. Я думаю, что так же нужно сделать и с учениками из Донбасса», – сказал глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!