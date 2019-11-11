2 млн жителей Донбасса подвергаются смертельному риску из-за мин: Количество жертв растет (Инфографика)

На Донбассе в октябре 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 2 человека, 17 – получили ранения. Об этом сегодня, 11 ноября, ссылаясь на данные из открытых источников, сообщает пресс-служба Датского Совета по делам беженцев (ДСБ) на странице организации в Facebook.

«2 миллиона мужчин, женщин и детей ежедневно подвергаются смертельному риску из-за соседства с минами на Донбассе. В октябре 2019 года от мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) 2 человека погибло, 17 ранено», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с июня 2014 года 608 человек было убито и 1 259 ранено минами и ВПВ.

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Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2019 года зафиксированы 137 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.

Как сообщалось ранее, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе по состоянию на 11 сентября погибли 3 045 гражданских лиц. По данным ООН, в Украине на шестом году боевых действий на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3 330 убитых.

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