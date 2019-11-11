Правила пересечения линии разграничения на Донбассе будут радикально упрощены, – МинВВОТ

В Украине правила пересечения линии разграничения на Донбассе будут радикально упрощены. Общественность сформировала свои требования к Постановлению правительства № 815 и приказу Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ). Власть готова к имплементации. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации министерства, в течение последних 2 недель продолжались активные консультации представителей общественности, экспертных кругов и правительства разных ведомств, по упрощению процедуры пересечения линии разграничения. Все эти нюансы изложены в соответствующем Постановлении правительства № 815 и дополнительного к нему приказом МинВВОТ. До их введения в действие, действующим является приказ № 39, который устанавливает перечень разрешенных к пересечению линии разграничения товаров. «В новом Постановлении № 815 меняется сама философия документа и реализуется принцип "что не запрещено, то разрешено"», – отмечается в сообщении.

«МинВВОТ выступило модератором этого разговора, стремясь посадить за один стол переговоров всех заинтересованных лиц. Диалог получился непростым и длительным. Представители правозащитных организаций и организаций, занимающихся интересами категорий ВПЛ и населения временно оккупированных территорий, настаивали на значительно более радикальном упрощении правил пересечения и, в частности, сегодня предлагают отказаться от специальных пропусков», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что обсуждаемые сегодня проекты Постановления № 815 и профильного приказа являются более или менее компромиссными и прошли значительную часть обсуждения и утверждения. «Несмотря на тот факт, что консультации и работа над документами не завершились, есть общее понимание ситуации и надежда относительно успешного урегулирования всех основных проблем», – отмечают в министерстве.

По словам советника главы МинВВОТ Артема Салихова, принцип, которым руководствовалась команда министерства, работая над приказом и постановлением – «максимальное упрощение жизни граждан Украины, которые вынуждены проживать на временно оккупированной территории, и обеспечение их конституционных прав».

Как заявил советник секретаря Службы национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Сивохо, участвовавший в мероприятии, необходимость получения разрешения на проезд, очереди, тщательный осмотр вещей и отбор тех, которых нет в списке разрешенных, – все это не только не способствует сохранению связей, а наоборот – отдаляет сограждан.

Также свое мнение высказали представители ряда общественных организаций, которые работают в этом направлении. В частности, по словам исполнительной директора Общественного холдинга «Группа влияния» Татьяны Дурневой, Порядок пересечения КПВВ был определен в 2015 году, когда этого требовала ситуация безопасности, однако сейчас эта система больше приводит к стимулированию коррупции и увеличению продолжительности прохождения КПВВ, поэтому пришло время его изменить.

Напомним, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». Постановление должно было вступить в силу 29 октября 2019 года. Из-за несовершенства документа и возможных существенных осложнений для граждан, МинВВОТ инициировало его отсрочку на месяц, чтобы за это время проработать и внести все необходимые изменения относительно правил пересечения линии разграничения. Одной из важных причин отсрочки начала действия нового Порядка стал вопрос пересечения линии разграничения детьми.

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