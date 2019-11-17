Оборонялись 8 часов в здании, по которому бил танк: Как ВСУ освобождали Торецк 5 лет назад

В центре города Торецка (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) стоит здание без единого окна и со следами пожара. Летом 2014 года в него попал 21 танковый снаряд – так участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) выбивали из мэрии Торецка украинских военных. 33 человека оборонялись почти восемь часов, пока дождались подкрепления сил АТО, пишет «Радио Свобода».

Члены НВФ взяли под контроль Торецк в апреле 2014 года. А 21 июля бойцы Вооруженных сил Украины освободили город. По информации Министерства обороны Украины, операцию провели 33 бойца Сил специальных операций ВСУ и 8 воинов 73-го Морского центра специального назначения. Во время боя за городской совет, откуда украинские солдаты выбили участников НВФ, здание муниципалитета загорелось.

Житель Торецка Родион 5 лет назад попал в самый эпицентр боевых действий. 21 июля 2014 года с самого утра он слышал звуки боя, а затем видел, как бойцы ВСУ вошли в здание горсовета, где члены НВФ разместили свой штаб. Через пару часов здание начали штурмовать. Члены НВФ подтянули два БТРа, два «Урала» с людьми в камуфляже и «кубанках». Из вооружения заметны были автоматы, пулеметы и гранатометы.

Потом по зданию, в котором расположились 33 украинских бойца, начал стрелять танк. «Он выезжал на площадь, то есть это была прямая наводка. Приблизительно там метров 70. Он подъедет, слышно, что раз, два, три, четыре выстрела сделает и отходил, потому что над городом кружил штурмовик наш. Он под дерево так въезжал, чтобы его сверху не было видно», – вспоминает Руслан.

Один из участников НВФ с позывным «Бульба», который назвал себя «ополченцем Новороссии», несколько лет назад опубликовал ролик, где пожаловался, что после ранений стал никому не нужен. И попросил денег на лечение. «Бульба» упоминал о том, что участвовал в боях за Дзержинск и якобы причастен к атаке на здание горсовета: «В боях за Дзержинск я отомстил укрофашистам за Одессу. Я устроил им точно такую Одессу, но в Дзержинске, где спалил их спецназ в исполкоме».

Действительно, из-за обстрелов в здании вспыхнул пожар. На одном из роликов видно, как один человек выпрыгивает из окна четвертого этажа, чтобы спастись от огня. «Нам обещали: максимум через час войска будут в центре Дзержинска, а вышло, что бой длился 7 часов 40 минут. Противник завел туда и танки, и БМП, и БТР, и много личного состава. Мы фактически были заперты в здании. Помните, как во время Второй мировой войны в Сталинграде был такой дом Павлова, и я хорошо помню из истории, что стены держат. Так и нас стены держали. У меня один из офицеров вел подсчет: противник только из танка сделал 21 выстрел, а помимо этого были и "шмели", и ПТУРы, и РПГ в большом количестве, и крупнокалиберные пулеметы. "Стрелкотню" я вообще не считаю», – рассказывал в интервью LB.ua командир подразделения, державшего оборону, Эдуард Шевченко.

Позднее спикер АТО Владислав Селезнев в комментарии изданию «Сегодня» сообщит: «Наше подразделение несколько часов держало оборону здания горсовета. Террористы обстреляли здание из танка – было 21 попадание, также они обстреливали обороняющихся военных из реактивного пехотного огнемета "Шмель"».

Среди оборонявшегося отряда погибших не было, были раненные, но все выжили. «Еще бой шел, а в сепаратистских интернет-изданиях сообщали, что в здании уничтожено больше 100 украинских спецназовцев, мы их сожгли заживо, это месть за Одессу. Во-первых, нас там было всего 33 человека, и мы вышли оттуда с тремя ранеными. Все. Да, Артема Котенко сильно контузило, он потом на реабилитацию уехал, сами понимаете, это не шутка, когда танк стреляет в твоем направлении», – вспоминал Эдуард Шевченко.

После боя члены НВФ отступили, а два грузовика и два БТРа были уничтожены ответным огнем бойцов АТО. Это до сих пор помнит и житель Торецка Родион.

Обстрелянным и выгоревшим здание в центре города стоит до сих пор. В городе дискутируют, нужно ли его ремонтировать. «Думаю, его надо просто разрушить и построить новое. На этом месте, не на этом, это пусть уже городские власти решают. Много мальчишек там бегает, а тем более здание горело, мы не знаем, в каком оно состоянии. Это очень опасно», – уверен Родион.

Мэрия стала для местных символичной: именно здесь в октябре-ноябре 2019 года собирались несогласные с отведением войск и формулой Штайнмайера. А местная школьница Юлия Якушева записала в здании римейк песни «Обійми» группы «Океан Эльзы».

Спустя 5 лет бывшее здание муниципалитета, покинутое и заброшенное, продолжает напоминать жителям Торецка о последствиях «русской весны».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!